"Game of Silence": Premiere bei Amazon

Schweigen bei Amazon Prime Video: Der Streamingdienst zeigt exklusiv die neue Dramaserie "Game of Silence" in Deutschland und Österreich in deutscher und englischer Sprachfassung.



Amazon Prime Video erweitert sein Portfolio um eine weitere Serie. Dieses Mal stößt der Streaming-Anbieter wieder in Richtung Drama vor. Auf dem Programm steht deshalb "Game of Silence". Mit dem heutigen Montag kann auf die englische Originalfassung ebenso zugegriffen werden wie auf die deutsche Synchronfassung. Die zehn Episoden der ersten Staffel stehen exklusiv auf Amazon zur Verfügung. In den Hauptrollen sind David Lyons ("Revolution"), Michael Raymond-James ("True Blood"), Larenz Tate ("Rush") und Derek Phillips ("Friday Night Lights") zu sehen.