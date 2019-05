"Game of Thrones"-Darsteller Richard Madden fiebert mit Fans mit

Nach acht Jahren endet die erfolgreiche Serie nun. Weltweit spekulieren Fans ├╝ber die finale Folge. Einer von ihnen hat lange sogar selbst bei "GoT" mitgepielt: der Robb-Stark-Darsteller. Auch er ist gespannt.



Richard Madden, der in "Game of Thrones" den Robb Stark gespielt hat, fiebert mit den Fans weltweit auf das Ende der Serie hin. "Klar gucke ich die Serie noch!", sagte der 32-j├Ąhrige Schotte am Samstag beim Filmfestival in Cannes im Interview der Deutschen Presse Agentur. "Ich bin total aufgeregt! Ich will wissen, was passiert. Es gibt noch so viel zu erz├Ąhlen, ich bin gespannt, wie sie das alles zu Ende bringen. Ich freue mich sehr, diese letzte Folge zu schauen."