"Game of Thrones": Das bieten Staffel 7 und 8

Die HBO-Serie "Game of Throne" nähert sich ihrem Ende. In nur zwei Staffeln soll die Geschichte um Eis und Feuer zu Ende erzählt werden. Umso gespannter sind die Fans, was sie in Staffel sieben und acht erwartet.



Nur noch zwei Staffeln





Bereits seit dem Jahr 2011 ist "Game of Thrones "nicht mehr aus dem TV wegzudenken. Die amerikanische Fantasy-Serie überzeugte nicht nur durch herausragende Kritiken, sondern zugleich durch den kommerziellen Erfolg. In einer relativ komplexen Handlung wird die Geschichte der beiden Kontinente Westeros und Essos erzählt, in denen ein wahrer Kampf um den Thron entbrennt. Die abgeschlossene sechste Staffel konnte schon viele Fans durch einige Wendungen überraschen. Nun sollen weitere Staffeln folgen, die der Geschichte ein neues Gesicht verleihen.