"Game of Thrones": Die Sondereditionen der 6. Staffel

Seit kurzem ist die sechste Staffel von "Game of Thrones" auf Blu-ray erhältlich und in diesem Jahr gibt es so viele Sondereditionen wie nie. Es gibt aber auch traurige Nachrichten aus der "GOT"-Welt.



Während "Game of Thrones"-Fans auf der ganzen Welt ungeduldig auf den Start der nächsten Staffel im kommenden Jahr warten, können sie sich mit zahlreichen Sondereditionen der sechsten Staffel trösten. In diesem Jahr gibt es nämlich mehr Spezialausgaben auf Blu-ray denn je. Meldungen zu diesem Thema

Bei Online-Händler Amazon gibt es neben der Staffel-6-Standard-Edition nämlich auch noch eine Ausgabe mit Digipack und Bonusdisc. Saturn und Mediamarkt bieten außerdem eine limitierte Edition mit Bonusdisc, BD-Digipack, einem Targaryen O-Ring und einer 23,5 cm hoher Rabenstatue an. Thalia hingegen hat eine exklusive Edition im Angebot, die mit einer Buchstütze in Form des Eisernen Throns kommt. Hinzu kommt das reguläre Steelbok inklusive Magnet—Wappen der Targaryen oder wahlweise der Braavos.



Aus dem "GoT"-Universum gibt es allerdings auch traurige Nachrichten. Der Schauspieler des gelehrten Maester Aemon Peter Vaughan ist am Dienstag im Alter von 93 Jahren verstorben. In der Serie beriet er die Nachtwache, um sie vor Eindringlingen aus dem Norden zu schützen.