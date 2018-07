"Game of Thrones"-Fans spekulieren über Instagram-Post

Schauspielerin Maisie Williams (21) hat ihre Fans mit einem Foto vom "Game of Thrones"-Set in der nordirischen Hauptstadt Belfast in Aufregung versetzt.



Williams, die in der Serie Publikumsliebling Arya Stark spielt, postete am Wochenende auf ihrem Instagram-Account ein Foto von blutverschmierten weißen Turnschuhen und schrieb dazu: "Auf Wiedersehen, Belfast. Auf Wiedersehen, Arya. Auf Wiedersehen, Game of Thrones."



Zahlreiche Fans verstanden den Beitrag anscheinend als versteckten Hinweis der Schauspielerin auf den bevorstehenden Tod ihrer Figur. "Ich schwöre bei Gott, wenn Arya stirbt, sterbe ich auch", schrieb etwa ein User.