Game of Thrones: Kommt es in Staffel 7 zum großen Showdown?

Noch ist es lange hin zum Start von Staffel sieben, doch die Gerüchteküche brodelt jetzt schon. Angeblich sollen bei der HBO-Serie "Game of Thrones" bald die wichtigsten Figuren aufeinander treffen.



Die Vorfreude bei Fans der HBO-Serie "Game of Thrones" steigt und mit ihr auch die Anzahl der Gerüchte und Spekulationen über den Inhalt der neuen Staffel sieben. Die Community-Website Watchers on the Wall hat jetzt die Dreharbeiten beobachtet und bemerkenswerte Schlüsse daraus gezogen. Offenbar wird eine bahnbrechende Szene in "Königsmund" vorbereitet.