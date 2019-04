"Game of Thrones": Nach Sky dann wieder bei RTL2

"Game of Thrones" ist in die letzte Staffel gestartet. Sie soll ziemlich blutig werden. Zunächst sind die Folgen in Deutschland bei Sky zu sehen, erst im Herbst auch bei RTL2.



Für viele Fans war es höchste Zeit. Bis es bei der Fantasy-Serie "Game of Thrones" endlich Nachschub gab, hat es rund zwei Jahre lang gedauert. Am frühen Montagmorgen war es dann auch in Deutschland so weit. Die Fantasy-Saga nach der Romanvorlage des Science-Fiction- und Fantasy-Bestsellerautors George R.R. Martins ist in die achte Staffel gestartet. Und das ist nicht irgendeine: Es soll die letzte sein. Zum Auftakt kehren in der rund 55-minütigen ersten Folge mehrere Figuren in die fiktive Stadt Winterfell zurück und feiern ihr Wiedersehen.



Viele deutsche Anhänger der US-Serie konnten es kaum erwarten und schauten die Episode schon am frühen Morgen. Entsprechende Kommentare fanden sich bald danach auf Twitter. "Wenn du auf dem Weg zur Arbeit nicht den ersten, sondern den dritten Kaffee trinkst, dann hast du eben #GameofThrones geschaut", lautete ein Tweet. "Wenn das Kind dich im Urlaub um 5:40 aufweckt, wartest du, bis es wieder schläft und gehst #GameOfThrones schauen", schrieb eine weitere Nutzerin.