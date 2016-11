"Game of Thrones": Probleme bei Dreharbeiten zur 7. Staffel

Nach dem schönen Wetter könnten nun private Probleme von Lena Headey, die in der HBO-Serie Cersei Lennister verkörpert, die Dreharbeiten zur siebten Staffel von "Game of Thrones" weiter verzögern.



Erst hat das gute Wetter die Dreharbeiten zur preisgekrönten HBO-Serie "Game of Thrones" verzögert, nun könnten private Probleme von Cersei-Lennister-Darstellerin Lena Headey den Drehplan weiter durcheinander wirbeln. Der Sorgerechtstreit mit ihrem Ex-Mann, von dem sie seit 2011 getrennt ist, könnte ihre Anwesenheit vor Gericht erfordern. Weil die Termine in den USA stattfinden, würde ihre mehrtägige Abwesenheit für die Dreharbeiten ein großes Problem darstellen.