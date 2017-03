Game of Thrones: RTL 2 zeigt 6. Staffel erstmalig im Free-TV

"Game of Thrones" ist sicherlich eine der populärsten Serie im Moment. RTL 2 zeigt nun die sechste Staffel in deutscher Erstausstrahlung, bevor im Sommer die siebte Staffel veröffentlicht wird.



Ist Jon Snow wirklich tot? Diese Frage beschäftigte seine Mitstreiter und Fans rund um den Globus vor Beginn der sechsten Staffel von Game of Thrones. RTL 2 zeigt die neuesten Folgen ab dem 11. März um 20.15 Uhr zum ersten Mal im deutschen Free-TV.