"Game of Thrones": Staffel 7 läuft Silvester auf TNT Serie

Winter is coming! Der Bezahlsender TNT Serie veranstaltet einen Marathon mit der jüngsten Staffel der Erfolgsserie "Game of Thrones". Wer an Silvester und Neujahr nichts zu tun hat, kommt hier so richtig in Winterstimmung.



Die siebte Staffel von "Game of Thrones" wurde erst dieses Jahr ausgestrahlt und sorgte wie immer weltweit für eine Menge Gesprächsthema. TNT Serie hat sich die Rechte gesichert und kann so am 31. Dezember und am 1. Januar ab 20.15 Uhr die neusten sieben Episoden des Westeros-Epos ausstrahlen.