"Game of Thrones"-Star als neuer Bond im Gespräch

Bekanntlich wird Daniel Craig den britischen Doppelnull-Agenten nur noch ein weiteres mal verkörpern. Als Nachfolger ist jetzt ein deutlich jüngerer Schauspieler im Gespräch - und der ist als Publikumsliebling aus der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones" bereits weltbekannt.



Als Daniel Craig die Lizenz zum Töten 2006 von Frauenschwarm Pierce Brosnan übernahm, stand dem altgedienten Franchise eine schwierige Neugeburt bevor. Zu sehr hatten die kommerziell zwar durchaus erfolgreichen, aber inhaltlich teils flachen Filme mit dem irischen Dressman um die Jahrtausendwende ausgediente Klischees des kalten Krieges bemüht und waren gleichzeitig etwas zu sehr auf simple Effekthascherei aus. Bei dem Fokus auf Spezialeffekte waren die "Bond"-Teile 17 bis 20 dann aber mitunter auf peinliche Art und Weise daran gescheitert, die ohnehin noch ungelenke CGI ihrer Zeit effektvoll auszureizen.