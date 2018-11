"Game of Thrones"-Star spielt Hauptrolle in "Star Wars"-Serie

Mit "The Mandalorian" widmet Disney+ eine ganze Serie einem Kollegen der Kult-Kopfgeldjäger Boba und Jango Fett. Für die Hauptrolle wurde nun ein Schauspieler verpflichtet, dem als Publikumsliebling in "Game of Thrones" der große Durchbruch gelang.



Mit Pedro Pascal, der bereits als exzentrisch-gefährlicher Prinz Oberyn Martell in der HBO-Hitserie "Game of Thrones" Kult-Status erlangte, findet die Rolle des Weltraum-Outlaws "The Mandalorian" eine durchaus würdige Besetzung.