"Game of Thrones"-Stars bereiten sich auf Ende der Serie vor

Das nahende Ende der Serie "Game of Thrones" sorgt nicht nur für Unruhe bei den Fans. Auch Serienstar Liam Cunningham bereitet sich innerlich schon auf das Ende der Erfolgsproduktion vor.



"Wir alle versuchen, uns von dieser "Game of Thrones"-Spritze zu lösen", sagte der 55-Jährige der "chen Presse-Agentur über sich uns seine Filmpartner. Er wisse, wie besonders und einzigartig die US-Fantasyserie sei.