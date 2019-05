"Game of Thrones" Streaming-Hit des Monats

Obwohl die finale Staffel von "Game of Thrones" erst ab Mitte April zum Streaming bereit stand, ist die Produktion die meistgestreamte Serie des Monats.



Die achte Staffel von "Game of Thrones" ist Mitte April bei Sky angelaufen und hat mittlerweile schon Millionen von Zuschauern nach Westeros entführt. Wie "Horizont" berichtet, erzielt die Fantasyserie im April über alle Streaming-Plattformen hinweg insgesamt 18,5 Millionen Abrufe.