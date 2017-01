"Game of Thrones": Verlängerung von Staffel 8?

Das Ende einer der erfolgreichsten Serien der jüngsten Vergangenheit ist beschlossen. Und doch könnte die achte und finale Staffel von "Game of Thrones" eine Verlängerung erhalten.



Mit gemischten Gefühlen blicken "Game of Thrones"-Fans auf die Zukunft. Zwar wird die kommende siebte Staffel bereits sehnsüchtig erwartet, allerdings kündigt sich damit auch das baldige Ende der Verfilmung des "Liedes von Eis und Feuer" an. Schließlich wird Staffel acht den Abschluss bilden und die Zahl der Folgen bereits deutlich reduziert. Doch nun macht der Programm-Chef von HBO, Casey Bloys, Hoffnung auf mehr "Game of Thrones".