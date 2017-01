"Game of Thrones" bei illegalen Downloads weiter top

Das Lied von Eis und Feuer bleibt auch in der sechsten Staffel in der Zuschauergunst vorn. Was nicht nur die TV-Quoten sondern auch die Zahl der illegalen Downloads bestätigt, wo "Game of Thrones" bereits im fünften Jahr in Folge die Spitze ziert.



Die Popularität von "Game of Thrones" bleibt ungebrochen. Auch die 2016 ausgestrahlte sechste Staffel zog die Zuschauer in ihren Bann und fesselte sowohl in den USA als auch in Europa die Zuschauer vor den Bildschirm. Und nicht nur hier sorgte die Fantasy-Serie für Spitzenwerte: Auch bei den illegalen Downloads steht das Lied von Eis und Feuer an der Spitze und das bereits zum fünften Mal in Folge, wie das File-Sharing-Portal "Torrent Freak" ermittelte.