"Game of Thrones" endet als Erfolgsgeschichte

Am vergangenen Montag endete "Game of Thrones" nach acht Staffeln und 73 Episoden. Die finale Staffel der HBO-Serie war die erfolgreichste Serienstaffel in der Geschichte von Sky.



Im Zeitraum vom 22. April – 26. Mai erreichte das Fantasy-Epos netto insgesamt 3,72 Millionen Seher im TV und erzielte weitere 11,39 Millionen Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege von Sky.