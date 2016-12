"Game of Thrones" kann wieder auf Golden Globe hoffen

Die HBO-Serie "Game of Thrones" hat Chancen, mit einem weiteren Golden Globe ausgezeichnet zu werden. Auch "Transparent" und "Mozart in the Jungle" wurden für die Trophäe nominiert.



Die TV- und Streaming-Serien "Game of Thrones", "Transparent" und "Mozart in the Jungle" haben Chancen auf einen Golden Globe. Gemeinsam mit "Stranger Things", der Ende November auch in Deutschland gestarteten Serie "Atlanta" und weiteren Produktionen wurden sie am Montag in Los Angeles in den Kategorien als beste Drama- beziehungsweise Komödien-Serien nominiert. Gael García Bernal und Jeffrey Tambor können für ihre Rollen in "Mozart in the Jungle" beziehungsweise "Transparent" zudem auf einen Golden Globe als beste Hauptdarsteller hoffen.