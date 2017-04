Games Week: Berlin wird zur Gamer-Metropole

Sieben Tage macht die Games Week die Hauptstadt wieder zur internationalen Spielwiese. Unter dem Motto "No games, no future" richtet sie sich an Fans und Experten, will aber auch die Bedeutung der Branche für Wirtschaft und Gesellschaft herausstreichen.



Vom kommenden Montag an dreht sich in Berlin wieder alles rund um Computerspiele. Bis zum 30. April bietet die International Games Week für Fachbesucher und private Spielefans mit rund zehn Veranstaltungen einen Einblick in den Facettenreichtum der Branche. Unter dem Motto "No games, no future" soll aber auch die Bedeutung der Branche als gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Faktor herausgestellt werden. Berlin solle dann "für eine Woche zur Welthauptstadt der Computerspiele" werden, versprechen die Veranstalter. Der offizielle Startschuss fällt am kommenden Montagabend in der Station Berlin.



Der französische Spieleentwickler Ubisoft nutzt die Gelegenheit, im Umfeld der internationalen Gamer-Szene seine Expansionspläne bekanntzugeben. In Berlin solle noch in diesem Jahr ein neues Studio seine Arbeit aufnehmen, sagte Benedikt Grindel, Leiter des deutschen Ubisoft-Studios Blue Byte in Düsseldorf. Innerhalb eines Jahres sollen bis zu 50 Mitarbeiter eingestellt werden, die dann an einem großen internationalen Titel ("AAA-Game") arbeiten werden. "Hier gibt es eine große Tradition, was Spiele betrifft", sagte Grindel. Berlin sei ein "inspirierendes Pflaster" und biete ein sehr kreatives Umfeld.