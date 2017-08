Gamescom 2017: Mehr Platz für unabhängige Entwickler

Die sogenannte Indie Arena Booth der Gamescom 2017 wird in diesem Jahr auf über 1.000 Quadratmetern anwachsen. Damit ist sie größer als je zuvor und feiert außerdem ein Jubiläum.



Über 70 Entwickler werden in diesem Jahr in der Indie Arena Booth der Gamescom erwartet. Sie kommen unter anderem aus Deutschland, Finnland, Frankreich, Indonesien, Kanada, Kroatien, Russland, Singapur, Spanien, Südafrika, Ukraine und den USA. Dabei ist alles vertreten: Von kleinen experimentellen Zwei-Mann-Teams bis hin zu den Stars der Indie-Szene.