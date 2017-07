Gamescom 2017: Über 70 Speaker teilen ihr Wissen

Referenten aus der ganzen Welt reisen zur Gamescom, der Computer- und Videospielemesse, in Köln. Über 30 Programmpunkte warten dort auf sie und die Besucher. Im Fokus stehen in diesem Jahr fünf ausgewählte Themen.



Am 23. August werden in Köln über 70 nationale und internationale Speaker zum "gamescom congress" erwartet. Außerdem auf dem Plan der Veranstaltung: ein Konferenztag, fünf Dachthemen und 30 Programmpunkte rund um Computer- und Videospiele.