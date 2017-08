Gamescom: Dritte Staffel "Game Two" startet bei Funk

Am kommenden Freitag startet von der Gamescom das Funk-Gaming-Format "Game Two" mit den Rocket Beans. Aus Köln senden Daniel Budiman, Nils Bomhoff, Etienne Gardé, Simon Krätschmer, Sofia Kats und Lara Trautmann von der Publikumsmesse für Video- und Computerspiele.



Das "Game Two"-Team berichtet aus einem mobilen Studio und spricht mit Spielentwicklern über ihre neuen Werke und mit Fans über ihre Messeerfahrungen. Geplant sind zwei Ausgaben.