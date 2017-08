Gamescom erfolgreich, aber mit Kritik an Branche

Am Samstag endete die Gamescom mit einem Besucherrekord. Auch die Politik adelte die Spielemesse. Kritik an der Video- und Computerspiel-Branche kam aus den Reihen der CSU.



Nach Angaben der Koelnmesse endete am Samstag die Gamescom 2017 mit einem Besucherrekord. Aus 106 Ländern waren mehr als 350000 Besucher gekommen. Dass Video- und Computerspiele längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, zeigte vor allem der Besuch der Kanzlerin. Digitale Spiele seien "Kulturgut, Innovationsmotor und Wirtschaftsfaktor von allergrößter Bedeutung". Und für die Branche hatte sie ebenfalls lobende Worte, als sie diese als "starken Pfeiler der deutschen Wirtschaft" bezeichnete.

Der Boom der Minispiele