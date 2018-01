Gangster-Story mit viel Witz – "Get Shorty" auf EntertainTV

Morgen startet "Get Shorty" auf EntertainTV Serien. Darin wollen zwei Killer das Drehbuch ihres letzten Opfers auf die Leinwand bringen.



"Get Shorty" ist eine Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Elmore Leonards basiert. Es geht um zwei Killer, die im Auftrag eines Kredithais einen verschuldeten Filmproduzenten umbringen. Doch statt weiter zu machen, sehen sie dessen Drehbuch als Möglichkeit, um aus dem Business auszubrechen und selbst Produzenten in Hollywood zu werden. Dabei gehen sie natürlich so vor, wie sie es in ihrem angestammten Gewerbe gelernt haben.