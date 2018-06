Gari Kasparow spricht beim IFA Summit über KI

Die IFA 2018 findet im September wie gewohnt in Berlin statt. Für den im Rahmen der Messe stattfindenden Summit hat sich nun unter anderen Ex-Schachweltmeister Gari Kasparov als Sprecher angekündigt.



Vom 31. August und 5. September steht die Hauptstadt wieder ganz im Zeichen der IFA. Aussteller und Interessierte treffen sich dann in Berlin zur weltgrößten Messe für Unterhaltungselektronik.