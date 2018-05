Gartner: PC-Markt weiter rückläufig - Minus 3,6 Prozent

Der Markt mit Personal Computern schrumpft in Deutschland weiter - obwohl Firmen inzwischen wieder mehr PCs kaufen.



Nach Erhebungen der Marktforschungsfirma Gartner ist der Absatz im ersten Quartal 2018 um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückgegangen. Insgesamt 2,5 Millionen Geräte wurden demnach verkauft. Hauptgrund ist die mangelnde Nachfrage bei Privatkunden: Hier sackte der Absatz um 17,5 Prozent ein.