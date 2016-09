Gefährdet EU-Reform die Rundfunkräte?

Die EU will die Staatsmedien in Polen und Ungarn auch künftig regulieren. Dafür wurde eine Reform vorgeschlagen, die auch auf deutsche Kontrollbehörden Auswirkungen haben könnte. Den Rundfunkräten droht dadurch das Aus.



In den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind sie seit Jahren die erste Kontrollinstanz. Doch geht es nach einem Reformvorschlag der EU-Kommission, wird es die Rundfunkräte in naher Zukunft nicht mehr geben. Denn wie die "Süddeutsche Zeitung" am Sonntag berichtete, planen die europäischen Wettbewerbshüter eine Neuregelung der "Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste" (AVMD-Richtlinie), welche die Kontrolle der Sender an eigenständige Institutionen übergeben soll.