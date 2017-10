Gefährliche Suche nach der Wahrheit: ZDF-Thriller "Der 7. Tag"

Es ist der blanke Horror: der Mann brutal ermordet, seine Frau unter dringendem Tatverdacht. Doch vieles passt nicht. Sie kann sich nicht erinnern, begibt sich auf Spurensuche und damit in größte Gefahr.



Der Schrecken nimmt gleich seinen Lauf: Sybille Thalheim wacht in einem Hotelzimmer auf, neben ihr im Bett liegt ein blutverschmiertes Messer. Erinnerung: null. In einem anderen Raum ist ein Gast kaltblütig erstochen worden. Es ist ihr seit Monaten verschollener Mann, der sie einst ohne Erklärung sitzen ließ. Die Polizei steht schon vor der Tür. Die junge Frau, gespielt von Stefanie Stappenbeck (43/"Ein starkes Team"), sieht keine andere Möglichkeit und ergreift verzweifelt die Flucht. Im ZDF-Thriller "Der 7. Tag" wird es am kommenden Montag (20.15 Uhr) von Anfang an mysteriös.