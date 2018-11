Gefälschtes Interview: Playboy-Autor am Pranger

Filmkomponisten-Legende Ennio Morricone gab der deutschen Ausgabe des Männermagazins zu seinem 90. Geburtstag zwar tatsächlich ein Interview - nur dichtete der zuständige Autor einiges hinzu; insbesondere Schmähungen gegen Kult-Regisseur Quentin Tarantino.



Als Ennio Morricone, Schöpfer unsterblicher Melodien aus kultigen Italo-Western wie "Spiel mit das Lied vom Tod", sein Interview im Playboy las, ging wenig später eine Klage raus: Das Magazin hatte dort nämlich abfällige Bemerkungen im Namen des Italienischen Komponisten abgedruckt, die dieser so nie geäußert haben will.