"Gefangen - Der Fall K.": Was für ein Alptraum

Ein ehemals glückliches Ehepaar zerfleischt sich vor Gericht, der Mann landet in der Psychiatrie. Wie es dazu kommen konnte, zeigt nun ein TV-Drama.



Manchmal geschehen Dinge im Leben, die sich niemand auch nur ansatzweise vorstellen kann. Und so werden aus einem glücklichen Paar nach und nach zwei Menschen, die sich beleidigen und verdächtigen. Darum geht es in dem Film "Gefangen - Der Fall K.", der an diesem Freitag (23. Februar) um 20.15 Uhr auf Arte zu sehen ist.