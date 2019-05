"Gefragt -Gejagt": Neue Staffel ab Juni

Über ein halbes Jahr mussten sich die Fans der Quizshow "Gefragt - Gejagt" gedulden: Am Dienstag, 18. Juni 2019, um 18 Uhr können sie sich nun über 87 neue Folgen freuen.



Nach dem Erfolg der letzten Staffeln dürfte das Quizfieber bei vielen wieder steigen, sind sich die Verantwortlichen bei der ARD sicher. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14,1 Prozent konnte die Show am Vorabend im Ersten überzeugen, informierte die ARD am Montag.