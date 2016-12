Gegen Fake-News bei Facebook und Co.: Maas fordert mehr Härte

Falschmeldungen, wie sie über soziale Netzwerke wie Facebook verbreitet werden, sind Bundesjustizminister Heiko Maas schon lange ein Dorn im Auge. Nun fordert er zu mehr Härte in der Strafverfolgung bei Fake-News auf.



Bundesjustizminister Heiko Maas hat die Ermittlungsbehörden und Gerichte aufgefordert, die verleumderische Verbreitung von Falschnachrichten etwa in Sozialen Netzwerken hart zu ahnden. "Verleumdung und üble Nachrede sind nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das muss die Justiz auch im Netz konsequent verfolgen", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Bei übler Nachrede und Verleumdung einer Person des öffentlichen Lebens drohten bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. "Den rechtlichen Rahmen sollten wir konsequent ausschöpfen."