Gegen Google-Dominanz: Deutsche Konzerne planen Daten-Plattform

In der vernetzten Welt gibt es kaum ein Vorbeikommen an die US-Größen Google, Facebook und Co. Nun wollen vier deutsche Großkonzerne der amerikanischen Konkurrenz den Kampf ansagen und planen eine eigene Daten-Plattform. Dieser Idee müssen allerdings auch die Wettbewerbshüter zustimmen.



Mehrere große deutsche Konzerne wollen mit einer übergreifenden Daten-Plattform gegen die heutige Dominanz von US-Schwergewichten wie Google und Facebook ankämpfen. Mit dabei sind zunächst die Allianz, Axel Springer, Daimler, die Deutsche Bank mit der Postbank und der Kartendienst Here der deutschen Autobauer. Die Idee ist ein einheitlicher Zugang zu Online-Diensten. Die Umsetzung des Projekts stehe aber noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden, schränkten die Partner am Montag ein.