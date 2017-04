Gegen Hetze im Internet: Umstrittenes Gesetz bekommt Gegenwind

Bundesjustizminister Heiko Maas will Hass und Hetze im Internet mit einem Gesetz bekämpfen - doch nicht nur die Netzgemeinde findet den Entwurf nicht so gut. Nun hagelt es auch Kritik aus den eigenen Reihen.



Nachdem bereits das Internet seinen Unmut über Heiko Maas’ Gesetzesentwurf unter anderem in den sozialen Medien kundgetan hat, äußern sich nun auch Politiker aus CDU und SPD negativ dazu. Das "Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken" soll Facebook und Co. dazu zwingen, entsprechende Beiträge mit eindeutigen Botschaften fristgerecht zu löschen, da ansonsten Bußgelder drohen.