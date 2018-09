Gegen Regisseur Wedel wird immer noch ermittelt

Wie die Staatsanwaltschaft München mitteilt, sind die Ermittlungen gegen Wedel wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs immer noch im Gang. Der Regisseur begrüßt das.



Die Ermittlungen gegen den Regisseur Dieter Wedel wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs in München sind noch nicht abgeschlossen. "Die Ermittlungen dauern noch an", teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I. mit. Mehrere Frauen werfen dem heute 75-jährigen Wedel vor, sie sexuell belästigt zu haben. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs. Eine frühere Schauspielerin wirft Wedel vor, er habe sie im Sommer 1996 zum Sex in einem Münchner Hotel gezwungen. Damals sei sie 27 Jahre alt gewesen und habe für eine Rolle vorsprechen wollen.