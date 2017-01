Gegen Willen der Mieter: Vermieter darf Kabelanbieter wechseln

Auch wenn die Mieter dagegen sind, darf der Vermieter den Kabelanbieter wechseln - selbst wenn auf die Bewohner höhere Kosten zukommen. Darauf weist der Eigentürmerverband Haus & Grund hin.



Mieter müssen die höheren Kosten für Kabelverträge tragen, wenn der Vermieter den Anbieter wechselt. Laut Eigentümerverband Haus & Grund brauchen die Vermieter dafür keine Einwilligung der Mieter. Nicht zulässig ist ohne Zustimmung der Mieter allerdings eine Kündigung des bestehenden Kabelvertrags ohne Abschluss eines neuen Vertrages.