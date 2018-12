"Gegen den Strom": Isländische Tragikomödie mit Powerfrau

Öko-Thriller und groteske Komödie, Polizeigewalt und Muttergefühle. Dieser isländische Film verbindet die Extreme und plädiert für zivilen Ungehorsam.

Bild: Sony Pictures

Die Frau führt das perfekte Doppelleben: Als Chorleiterin achtet die 50-jährige Halla penibel auf Gleichklang und scheint innerlich zu jubeln, wenn alle Stimmen harmonieren. Danach packt die Einzelgängerin aber ihren Werkzeugkoffer, fährt in die isländische Einöde und sägt Strommasten um. Die expansive Aluminiumindustrie auf der Atlantikinsel ist der übermächtige Gegner, an dem sich diese durchaus militante Powerfrau, die liebend gern Fahrrad fährt, abarbeitet.