Gegenbesuch aus Leipzig für die "Lindenstraße"

ARD-Kultserien sind alle beide, nun kommen Schauspieler aus der "Lindenstraße" und "In aller Freundschaft" wieder zusammen.



Im November war die Premiere des Projekts: Da legten "Lindenstraßen"-Darsteller Dr. Iris Brooks (Sarah Masuch) und Tochter Lara Brooks (Greta Goodworth) auf dem Rückweg von der Ostseeinsel Rügen in Leipzig einen Stopp ein, wo Dr. Brooks mit Fieber und Kreislaufproblemen in die aus "In aller Freundschaft" bekannte Sachsenklinik musste.