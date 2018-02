"Geheimakte Tesla" ab Ende März im Discovery Channel

Dem Physiker Tesla verdankt die Elektrotechnik bahnbrechende Erfindungen. 1943 fand er ein tragisches und mysteriöses Ende. Eine neue Serie im Discovery Channel will Licht ins Dunkle bringen.



Mit dem Namen "Tesla" bringt man in der heutigen Zeit vermutlich eher das luxuriöse Elektroauto von Unternehmer Elon Musk in Verbindung. Das verwundert wenig, wurde doch erst vor Kurzem in einer Rakete aus dem Hause SpaceX ein solches Fahrzeug ins Weltall geschossen. Dass der Name jedoch an den des Erfinders und Physikers Nikola Tesla aus dem 19. und 20. Jahrhunderts angelehnt ist, sollte zumindest der zweite Gedanke sein.