Geheimnis um Luke Mockridges "Fernsehgarten"-Auftritt gelüftet

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die missglückten Rentner-Witze von Luke Mockridge im ZDF-"Fernsehgarten" stammten nicht aus seiner eigenen Feder.



Die von vielen Zuschauern kritisierten Witze basierten auf den Ideen von Kindern. "Ich dachte mir: Wenn der Fernsehgarten ruft, dann machste was Besonderes", sagte Mockridge während der Aufzeichnung seiner "Greatnightshow" am Mittwoch in Köln. Die Gags entwickelte er in Gesprächen mit drei Mädchen und drei Jungen im Grundschulalter. Ab Freitag (20.15 Uhr) läuft die neue Sendung des 30-Jährigen auf Sat.1.