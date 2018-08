Geheimnisvolle Orte im Ersten - heute mit Ramstein

Mit Ramstein verbindet man Dreierlei: Einmal die größte US-Luftwaffenbasis außerhalb der USA und zweitens die weltbekannte deutsche Rockband.



Aber drittens steht Ramstein auch für eine Katastrophe, die sich tief in das deutsche Gedächtnis eingegraben hat: Vor 30 Jahren kamen bei einer Flugschau in dem rheinland-pfälzischen Städtchen 70 Menschen ums Leben und mehr als 1.000 wurden verletzt.