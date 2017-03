Gehen Unitymedia und Vodafone gemeinsame Wege?

Es klang wie ein Nebensatz in einem Interview mit dem Wirtschaftdienst Bloomberg TV und doch hat es möglicherweise regulatorischen Sprengstoff in sich.



Unitymedia-Chef Lutz Schüler schließt weitere Konsolidierung in Deutschland nicht aus, geht sogar noch einen Schritt weiter: Er sieht seine Muttergesellschaft Liberty Media als aktiven Treiber dieser Konsolidierung und sagt, dass man daran glaube.