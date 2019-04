Gehörlosenuntertitel im Kinderfernsehen müssen verbessert werden

Im Kinderfernsehen müssen für Gehörlose und Schwerhörige untertitelte Programme noch besser auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der kleinen Zuschauer abgestimmt werden.



Zu diesem Schluss kommt nach Mitteilung der Universität Hildesheim ein große Untertitel-Studie mit Kindern im deutschsprachigen Raum. Da sich Kinder im Leselernprozess befinden, deshalb meist langsamer lesen als Erwachsene und ihre Konzentrationsfähigkeit noch nicht so stark ausgeprägt ist, müssen Untertitel für sie anders gestaltet werden als für Erwachsene, teilte die Universität am Montag mit.