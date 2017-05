Gehört Gaming fest zum Jugendalltag?

Dieser Frage ist eine Untersuchung des Digitalverbands Bitkom auf den Grund gegangen. Tipps für Eltern hat man auch parat.



Zwei Stunden pro Tag spielen deutsche Kinder und Jugendliche im Schnitt an Computer und Konsole. Das hat die Untersuchung "Kinder & Jugend in der digitalen Welt" des Branchenverbands Bitkom herausgefunden. Die Studie wird am 16. Mai vorgestellt.