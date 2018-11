Geht Lilly Becker für Rekordgage ins Dschungel-Camp?

Noch sind für die unvermeidbare Neuauflage von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" von RTL noch keine offiziellen Besetzungs-News kundgegeben worden. Die Teilnahme der bereits zuvor als Kandidatin angefragten Ex-Frau von Boris Becker scheint diesmal allerdings wahrscheinlicher als je zuvor.



Alles Jahre wieder: Bevor sich die nächste Handvoll gescheiterter TV-Persönlichkeiten und Z-Promis entwürdigenden Ekel-Prüfungen im Dschungel-Camp stellen muss, stellt sich zuerst die Frage: Wer ist diesmal klamm genug, um sich von der Promi-Resterampe in den Urwald verschleppen zu lassen?