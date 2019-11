Geht unter die Haut: 115 Tui Nordic-Mitarbeiter gechipt

In Skandinavien hat Tui über hundert Mitarbeitern Mikrochips eingepflanzt. Diese tragen nun buchstäblich ihre Schlüsselkarten unter der Haut.



Mit einem Mikrochip unter der Haut können Mitarbeiter des Reisekonzerns Tui in Skandinavien die Bürotür öffnen und in der Kantine bezahlen - eine Einführung der Technologie in anderen Ländern ist einem Tui-Sprecher zufolge aber nicht das Ziel.