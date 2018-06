Gekreuzigter Osterhase: ZDF-Intendant entschuldigt sich

Nachdem der Christliche Medienverbund eine Programmbeschwerde geäußert hat, bittet ZDF-Intendant Thomas Bellut um Verzeihung für einen gekreuzigten Osterhasen in der "heute-show".



Die "heute-show" stellte am 6. April in einem Beitrag die Passionsgeschichte mit einem gekreuzigten Plüschhasen nach, sehr zum Missfallen des Christlichen Medienverbunds KEP. Dieser reichte eine Programmbeschwerde gegen den Beitrag ein. Jetzt bittet der ZDF-Intendant Thomas Bellut in einem Schreiben um Verzeihung.