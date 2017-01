Geld: Marc Terenzi verrät Grund für "Dschungelcamp"-Teilnahme

Jung ist Marc Terenzi mit 38 Jahren nicht mehr unbedingt, allerdings braucht er das Geld. In einem Medienbericht offenbart er nun, warum er an der RTL-Reality-Show "Dschungelcamp" teilnimmt.



Sich einer Herausforderung stellen, neue Dinge kennenlernen - nein, es ist das Geld, das Marc Terenzi zur Teilnahme am "Dschungelcamp" veranlasst hat, wie er gegenüber der "Bild" erklärte. So soll dem 38-Jährigen die RTL-Reality-Show bei der Lösung seiner finanziellen Probleme helfen.