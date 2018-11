Geldautomaten haben viele Schwachstellen

Die IT-Sicherheitsfirma Positive Technologies hat bei 26 Bankautomaten von NCR, Diebold Nixdorf und GRGBanking viele Schwachstellen gefunden. Demnach können sie innerhalb von 20 Minuten gehackt werden.



Problem gab es bei der Netzwerksicherheit, dem Einsatz nicht mehr unterstützter Betriebssysteme, nicht sachgerechter Konfiguration oder mit dem mangelnden Schutz von Schnittstellen. Für den Test wurden mehr oder weniger bekannte Ansätze zum Ausnutzen von Verwundbarkeiten und Tricks, mit denen Daten von Zahlungskarten ausgelesen und auf Blanko-Alternativen kopiert werden, genutzt.