Gemeinsame Digitalsteuer in Europa vom Tisch

Nach langen Verhandlungen über die europäische Digitalsteuer hat der rumänische Finanzminister Eugen Teodorovici das Scheitern der Verhandlungen bekannt gegeben. Nun soll am besten gleich eine globale Lösung gefunden werden.



Damit ist auch der abgespeckte deutsch-französische Kompromissvorschlag für eine europaweite Digitalabgabe von drei Prozent auf Online-Werbe-Einnahmen ab 2021, falls bis dahin auf internationaler Ebene inklusive der USA keine Einigung erreicht worden sein sollte, vom Tisch.